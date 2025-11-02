ワールドシリーズ第7戦米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の死闘の末に勝利し、21世紀初の世界一連覇を達成した。敗れたブルージェイズは9回1死までリードしながら追いつかれ、32年ぶりのワールドシリーズを逃した。9回に痛恨の同点ソロを被弾したホフマンは落胆を隠せない様子だった。4-3の9回1死走者なしで「9番・二塁」のロハスを迎え