ミスタードーナツが、ポケモンとコラボレーションした「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」の新商品を、11月5日（水）から数量限定で発売する。ミスタードーナツの『タマゲた！冬のポケモン キャンペーン』が11月5日（水）からスタート8年目のコラボとなる今回は、ピカチュウやタマゲタケがモチーフのドーナツやグッズがラインアップする。ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れた「もふもふ ピカチュウ