1年でのJ1復帰叶わず…クラブが公式声明「勝利を目指して戦うことは変わらない」北海道コンサドーレ札幌は11月2日、J2リーグ第35節でジェフユナイテッド千葉に2-5で敗れた。この試合の結果を受けて、今季のJ1昇格の可能性が消滅。クラブは公式X（旧ツイッター）でファン・サポーターに向けた声明を発表した。札幌は今季、J2降格からの1年でのJ1復帰を掲げてシーズンに臨んでいたが、監督交代もあり、その目標を果たすことはで