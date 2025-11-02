1.もともと砂漠地帯の生まれだから 1つ目の理由は、猫がもともと砂漠地帯にルーツを持つ動物だからです。 猫の祖先は、現在のキジトラにも似た、リビアヤマネコと言われています。 リビアヤマネコの生息地は、北アフリカや中近東などの砂漠地帯で、日中は40℃を超えることもあります。猫が寒さよりも暑さに比較的強いのは、大昔から温暖、あるいは高温な環境下に適応して暮らしていたからです。 視点を変えると、