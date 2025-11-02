残り3試合でJ1昇格争いが大混戦来季のJ1昇格を争うJ2の終盤戦、ラスト4試合となったリーグ戦第35節が11月2日に各地で行われ、首位の水戸ホーリーホックが抜け出した一方で2位以下は勝ち点6差に7チームがひしめく大混戦になった。首位の水戸はヴァンフォーレ甲府とのアウェーゲームを1-0で制して勝ち点を67に伸ばした。これにより、次節にも2位以内を確定させてクラブ史上初のJ1昇格を決める可能性があり、王手をかけた。しか