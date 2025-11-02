元ICONIQこと伊藤ゆみが2日までに、自身のインスタグラムを更新し、「あー、時が経つのは早いね」と結婚３周年のウエディングドレス姿を披露した。 【写真】ウエディングドレス姿美し過ぎる！ 伊藤は韓国のアイドルグループ「Sugar」のメンバーとして2001年にデビュー。08年に日本に活動の拠点を移し、伊藤ゆみとして活動。09年11月、丸刈り頭の歌手・ICONIQとして再デビュー。16年８月からは