(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のキャラクターCMを、８週連続公開することが決定した。【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM［竈門炭治郎］全国劇場で公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の本編映像を使用したキャラクターCMを８週連続で公開することが決定した。さらに、第１弾と