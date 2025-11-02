山本由伸選手ドジャースの入団会見2023年12月 備前市出身ドジャースの山本由伸投手が、２日連続でワールドシリーズに登板。シリーズ3勝目を挙げMVPを獲得しました。第6戦に続き2日連続で登板した山本。9回、サヨナラ負けのピンチを切り抜けます。延長11回、5対4と１点リードしたドジャース。山本は、1アウト1・3塁のピンチを迎えますがー。最後のバッターをダ