◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースが2年連続の世界一を達成。この偉業に貢献した“日本人トリオ”を、MLB公式も称賛しました。試合後、MLB公式X(旧Twitter)は2枚の写真を並べて投稿します。この写真とは、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手のドジャース日本人トリオの写真。1枚目は、東京で行われたカブスとのMLB開幕戦を終え並んで自撮り写真を撮