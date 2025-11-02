１０月２４日、京港澳高速道路の拡幅工事現場で撮影した宜章北インターチェンジ。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳沢国）【新華社長沙11月2日】中国湖南省で進む京港澳（北京−香港・マカオ）高速道路耒宜（らいぎ、耒陽市−郴州市宜章県）改修拡幅工事は、宜章区間の右側車線本線で最終段階に入った。建設大手、中国建築第五工程局（中建五局）の作業員がアスファルト舗装に取り掛かっており、12月末の開通に向け順