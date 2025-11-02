◇第172回天皇賞・秋（2025年11月2日東京競馬場）3歳、古馬のトップクラスが東京芝2000メートルで激突するG1「天皇賞・秋」が行われ、10番人気のセイウンハーデスは7着でG1初制覇はならなかった。2着は3番人気の3歳馬ミュージアムマイル、3着には今年いっぱいで引退を発表している8番人気の6歳馬ジャスティンパレスが入った。セイウンハーデス鞍上の菅原明は「気持ちが散漫で取っていた位置を守れなかった。今日は位置取