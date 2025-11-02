三浦知良＝10月26日、四日市市中央陸上競技場サッカーの日本フットボールリーグ（JFL）、アトレチコ鈴鹿の三浦知良が2日、奈良県の鞄工房山本アスレチックフィールド橿原で行われた飛鳥FC戦に後半43分から出場し、自身が持つリーグ最年長出場記録を58歳249日に更新した。3試合連続でピッチに立ったが、得点はなかった。チームは1―1で引き分けた。