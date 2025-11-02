コーセーの美容液「コスメデコルテ」公式アカウントが2日、X（旧ツイッター）を更新。同製品のCMに起用し、ワールドシリーズ連覇を決めたドジャース大谷翔平投手（31）を祝福した。公式アカウントでは、大谷投手の写真を添え「自分の可能性を信じ、夢を現実にし続ける。世界を何度も震わせたその軌跡に、心からの祝福を。大谷選手、二連覇おめでとうございます」と祝福の言葉をつづった。