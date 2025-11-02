タレント長嶋一茂（59）、かまいたち山内健司（44）が、2日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。番組が調べた“好感度調査”の中間報告を受け、コメントした。濱家隆一（41）から「好感度調査の途中経過があります。年末まであと2カ月ありますから。（好感度を）下げた方がいいんですよね？」と質問した。一茂と山内は「もちろん」と答えた。一茂は「上がっちゃいけないんだよ」と主張し、