プレミアリーグ第10節バーンリー対アーセナルの一戦が行われ、0-2でアウェイチームが勝利を手にした。これで勝ち点は25、2位ボーンマスとの勝ち点差は7ポイントに広がっている。近年はアーセナル、リヴァプール、マンチェスター・シティがリーグ内での3強とされ、一作季はシティ、昨季はリヴァプールがタイトルを獲得している。しかし、この2クラブは今季不調に悩まされており、アーセナルが首位を独走している。『BBC』では「今こ