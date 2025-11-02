ラグビーの関西大学Ａリーグは２日、京都・宝が池球技場で第５節２試合が行われ、京産大と天理大がそれぞれ勝ち、全国大学選手権出場を決めた。京産大は近大戦で前半を２６―７と１９点リードで折り返すも、後半３連続トライを献上し、２４分に２６―２６と追いつかれる大苦戦。だが、２９分にモールから抜け出したロックの石橋チューカ（３年）のトライで勝ち越すと、以降３連続トライで突き放し、４７―２６で勝利した。天