大阪・読売テレビの「そこまで言って委員会ＮＰ」（日曜・後１時３０分）が２日、放送され、大阪府・吉村洋文知事（日本維新の会代表）が出演。１８４日間の会期を終えて１０月１３日に閉幕した大阪・関西万博を総括した。パネリストは万博の「良かったこと」「悪かったこと」をディスプレーで掲示。「いまだに（万博）反対派ですよ」という社会学者の古市憲寿氏は「悪かったこと」として「レガシーを考えていない」と主張した