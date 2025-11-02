◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）前回１２位でシード落ちを経験した中大は過去最高に並ぶ２位でゴールした。全選手が区間１０番以内でまとめ、出雲１０位だった雪辱を果たした。藤原正和監督は「優勝争いをあまり経験できていなかったチームなので、今回上積みできたのが大きい」と振り返った。２区を走った主将