◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に延長戦の末、勝利。対戦成績を4勝3敗とし、球団初となる2年連続の世界一を達成した。今季限りでの引退を表明しているクレイトン・カーショー投手（37）も喜びに浸った。これ以上ない花道だった。9回にチームリーダーロハスの一発で同点に追いつ