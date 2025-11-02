札幌市によりますと2日午後4時半ごろ、南区藤野3条8丁目付近でクマ1頭を駆除したということです。南区藤野では、2日昼ごろから体長50センチほどの子グマ1頭の目撃が相次いでいて、市の職員やハンターが警戒を続けていました。今回の駆除は緊急銃猟ではないということです。