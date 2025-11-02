＜東京六大学野球・首位打者＞法大の藤森康淳外野手（3年＝天理）が打率・466で初のタイトルを獲得した。リーグ記録のシーズン30安打を目指したが、わずかに及ばず歴代2位タイの27安打に終わった。左打席から広角に打てる巧打者。ベストナインにも輝き、優勝は逃したが打撃の素質を開花させたシーズンだった。「夏に振り込んだこともあるし、後ろに松下さんがいて安心して打てました。来季もタイトルはもちろんですが、優勝