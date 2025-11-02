【ハノイ共同】ヘグセス米国防長官は2日、就任後初めてベトナムを訪問し、首都ハノイでファン・バン・ザン国防相と会談した。今年はベトナム戦争終結から50年で、節目の訪問により和解を演出。ベトナムがインド太平洋地域で台頭する中国と一定の結びつきを保っている現状を念頭に、米越両国の連携強化を図った。ベトナムには米軍が戦時中に使用した枯れ葉剤や不発弾などの汚染が残る。ヘグセス氏は、戦争被害の回復に向けた協