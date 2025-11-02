＜東京六大学野球・最優秀防御率賞＞1勝ながら2回戦の先発として明大優勝に貢献した大室亮満投手（2年＝高松商）が防御率0・44で初のタイトルを獲得した。「僕なんかが獲れると思っていなかったので正直びっくりしています」とブロンズ像を手に笑顔を見せた。1メートル88の大型左腕は「今季はイニングが短かったので、来季はもっと長いイニングを投げられるようにスタミナつけます。それと支えてくれた人たちに感謝です」と伸