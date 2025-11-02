声優河西健吾（40）が2日、都内で「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」10周年記念プロジェクトイベントに、元乃木坂46生駒里奈（29）と出席した。この日、同プロジェクトとして10月31日に期間限定で公開された特別編集版「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズウルズハント−小さな挑戦者の軌跡−」、鉄血10周年記念新作短編「幕間の楔」（ともに長井龍雪監督）の公開記念舞台あいさつを行った。河西は「機動戦士ガンダム