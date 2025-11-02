ドジャースが１日（日本時間２日）のブルージェイズとのワールドシリーズ第７戦を５―４と制して連覇を達成。ＭＶＰには９回途中から延長１１回を無失点に抑えた山本由伸投手（２７）が輝いた。前日の第６戦に続いて鉄腕ぶりを発揮し?世界一投手?となった山本の会見での一問一答は以下の通り。――球数３４球だったが、体調的にはどうか山本今はいいですけど、ブルペンで作り始めた時はまだ体調的にも投げれるという確信が