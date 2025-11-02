昨日1日(土)は全道的に大雨となった道内ですが、この先8日(土)頃まで大雨などの心配はなさそうです。気温も、明日3日(月・祝)は平年より低いものの、4日(火)からは平年並みか高めで、肌寒さも解消する見込みです。9日(日)からの雨の後の気温は平年並みか低めで、札幌の最高気温が平年でも10℃を下回る時期のため、寒く感じられる日が多くなってきそうです。昨日1日(土)は11月としては記録的な大雨に暴風も昨日1日(土)は低気圧が