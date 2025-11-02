ソフトバンクは2日、ドラフト1位指名した佐々木麟太郎内野手の指名あいさつを行うことを発表した。現地時間4日に城島健司CBOが米・スタンフォード大を訪問する。最終的な進路決断は来年7月のMLBドラフト会議以降となる見通しだが、球団の熱意を直接伝える。城島CBOは10月28日に花巻東を訪れ、佐々木の父である洋監督に指名あいさつを行っていた。