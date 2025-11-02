１０月３１日、２０２５国際（武漢）スマート建設産業博覧会の会場で、ロボットメーカーの杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）が出展したスマート犬型ロボットを見る人たち。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢11月2日】中国湖北省武漢市の中国光谷科技会展中心（中国オプティクスバレー・コンベンション・エキシビションセンター）で2日までの3日間、「2025国際（武漢）スマート建設産業博覧会」が開かれ、約2万平