大相撲九州場所（9日初日、福岡国際センター）に向けた二所ノ関一門の連合稽古が2日、福岡市東区の佐渡ケ嶽部屋で行われた。横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は、右膝の負傷で秋場所14日目から休場した大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）と三番稽古を行い、15番取って12勝3敗だった。右差し、巻き替えなどで圧倒。「急ピッチでやったつもりだったけど、下半身は悪くなかった。まだ良くなると思うので、しっかりと準備していきた