「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）１番人気のマスカレードボールが、ゴール前で力強く抜け出してＧ１初制覇を果たした。鞍上のルメールは秋の天皇賞６勝目、また、３歳馬の勝利は５頭目。２着には同じく３歳で３番人気のミュージアムマイルが入り、３歳馬によるワンツー決着はグレード制導入以降初めて。３着には８番人気のジャスティンパレスが入った。秋華賞、菊花賞に続き３週連続でのＧ１勝ちとなったルメールは「すごく