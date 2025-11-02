Image: CMLSCL Store こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。忙しい一人暮らしやご飯にこだわりのある家族に朗報です！さっと炊き立てご飯が食べたい、炊飯器からタッパーに移し替える手間がめんどくさい、家族の好みに合わせてご飯の炊き方を変えたい…そんな思いに応えてくれる商品が登場しました。「Magicook Box」は、電子レンジでたった9分で炊き