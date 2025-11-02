ソフトバンクは2日、城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が渡米し、ドラフト1位で指名した佐々木麟太郎内野手への指名あいさつを4日（日本時間5日）に米スタンフォード内の野球部施設で行うと発表した。城島CBOは10月28日に岩手県花巻市の花巻東高を訪問し、佐々木の父で、同高監督の洋さんにも指名あいさつを行っている。