¡Ö¤³¤ì¤Ï¡£¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿´Â¡¤â¤¿¤Ê¤¤¡×39ºÐ½÷Í¥¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç?É×?¤È¿²Å¾¤Ó¡Ä¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤ÈÂçÀôÍÎ(52)¡£¡Ö»£±Æ¤Î¹ç´Ö?¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±?¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯µ¤Ê¬(?)¤òËþµÊ¡×¤È¤·¡¢¼ÇÀ¸¤ËÉß¤¤¤¿¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¿²Å¾¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀô¤¬±é¤¸¤ë¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óŽ¥Ê¸ÂÀ¤¬ºÆ