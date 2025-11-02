【ご報告】と題し自らの思いを公開33歳のお笑い芸人が突然、芸能界を引退することをSNSで発表し、驚きの声が上がっている。「わたくし赤丸は、お笑い芸人を引退いたします。家庭の事情で、来月大分県に引っ越します」と10月27日にインスタグラムで報告したのは、サンミュージックオキナワ所属のピン芸人・赤丸(沖縄県糸満市出身)。「順調の真っ只中で、芸人を辞めます。 もったいないのは自分が一番わかっています。&#