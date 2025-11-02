渾身の一撃をねじ込んだ。これが決勝点となった。ジュビロ磐田は11月２日、J２第35節でV・ファーレン長崎とホームで対戦。１−０で競り勝った。勝負を決するゴールを挙げたのは渡邉りょう。45分、PKのキッカーを務める。狙ったのはど真ん中。放たれたボールはGKの股の間を射抜いてネットを揺らした。 DAZNの公式Xが得点シーンを公開すると、以下のような声があがった。「PKで股抜きしてる？」「また抜きpkて」「真ん