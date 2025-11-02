J２で首位の水戸ホーリーホックは11月２日、第35節で13位のヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦。１−０で勝利し、２連勝を飾った。45分、左サイドから大森渚生がアーリークロスを供給。これにファーサイドで反応した多田圭佑が頭で折り返すと、ゴール前で収めた加藤千尋が右足でゴール左上に決めて先制する。終盤にかけて相手の猛攻を受けたが、この１点を粘り強く守り切った。他会場で２位の長崎が敗れたため、水戸は勝点差を