明治安田J2リーグ第35節は11月2日、全国各地で計10試合が行われ、8位ジュビロ磐田はホームで2位V・ファーレン長崎と対戦し、1-0で勝ちました。 前節、最下位愛媛相手に3ゴールで勝利した磐田は、FW渡邉りょうのPK弾で先制すると最後まで攻撃の手を緩めず、16戦負けなしの長崎に土をつけました。磐田はこれでリーグ戦連勝です。 【明治安田J2リーグ第35節＝ヤマハスタジアム(磐田)：13,576人