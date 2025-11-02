サッカー明治安田J2リーグ V・ファーレン長崎は2日、アウェーでジュビロ磐田と対戦し、0-1で敗れました。 リーグ戦で16試合負けがなかったV・ファーレンは、6月の髙木監督就任後、初の黒星となりました。順位は変わらずJ1自動昇格圏内の2位となっています。 次節は8日、アウェーで愛媛FCと対戦します。