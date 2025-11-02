明治安田J2リーグ第34節は11月2日、全国各地で計10試合が行われ、16位の藤枝MYFCは、アウェーで9位いわきFCと対戦、1-3で敗れました。藤枝はこれでリーグ戦5試合勝ちなしです。 【明治安田J2リーグ第35節＝ハワイアンズスタジアムいわき：4,638人】 藤枝MYFC1(0-1,1-2)3いわきFC ＜得点者＞ 【藤】アンデルソン(PK) 【い】山口大輝、石田侑資、堂鼻起暉