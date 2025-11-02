＜ワールドシリーズ：ブルージェイズ4−5ドジャース＞◇第7戦◇1日（日本時間2日）◇ロジャーズセンターお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（49）が2日、インスタグラムを更新。ドジャースの優勝に歓喜する姿を公開した。高橋は「お風呂屋さんの休憩室！大汗かきましまので、即、サウナと風呂へGO！！（3時間いた）」とつづり、タブレットでワールドシリーズを観戦する様子を投稿。そして「ドジャース」「山本由伸」「大谷翔平」