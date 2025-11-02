◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ最終日（２日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）５打差５位で出た石川遼（カシオ）は４バーディー、ボギーなしの６７で回り、通算１５アンダーの５位で大会を終えた。前戦の日本オープンで３位に入るなど、直近の４試合でトップ５が３度。「自分の感覚と数字、内容、評価が少しずつ上がってきているなかで、結果もついてきているので、し