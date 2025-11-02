◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節磐田１―０長崎（２日・ヤマハ）磐田はホームで長崎と対戦し、１―０で完封勝ちを飾った。前半４５分、ＦＷ渡辺りょうが先制のＰＫ。この１点を守り抜き、安間貴義監督就任後初の連勝で７位に浮上した。プレーオフ（ＰＯ）圏の６位・仙台とは勝ち点１差。また４位の大宮とも勝ち点３差となっており、残り３試合で十分捉えられる位置に付けた。