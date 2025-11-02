１１月２日の京都１１Ｒ・まほろばＳ・リステッド（３歳上オープン・芝１６００メートル＝１５頭立て）は単勝１０番人気のエアファンディタ（セン８歳、栗東・池添学厩舎、父ハットトリック）が２３年５月の都大路S以来となる約２年半ぶりの勝利を挙げた。勝ち時計は１分３２秒５（良）。スタートは最後方からの競馬となった。３、４コーナーから徐々に進出すると、直線は最内へ切り込んだ。勢いづいて脚を伸ばすと、外から伸