藤田敦史監督━━優勝おめでとうございます「ありがとうございます」 ━━1区から我慢のレースが続いたと思いますが「今回のレースは、非常にいい形で前半から前でレースを進めることが出来て、4区安原海晴（3年）のところで一旦後退したが、最低限で踏みとどまったことが今回の駅伝で言えば我慢すべきところで出来た。一方で5区伊藤蒼唯（4年）がゲームチェンジャーの役割をしっかり果たしてくれ