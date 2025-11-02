やさしい味わいの豆腐に、春菊のほろ苦さとザーサイのうまみが好相性！料理家・石原洋子さんが教えてくれたのは、ごま油の香りがふわっと広がる、さっぱり中華風のあえもの。副菜のマンネリ化をパッと脱却させてくれる一品です。ごま油とザーサイの風味がきいた中華風味の白あえ。たんぱく質も野菜もとれて、夫婦二人の食卓の〈もう一品〉にぴったり！石原洋子さん『豆腐と春菊のあえもの』のレシピ材料（2人分）と作り方木綿豆腐1