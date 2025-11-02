女優の高橋メアリージュン（37）が2日放送の日本テレビ「トーク★ハンサム」に出演。好きな男性のタイプを語った。高橋は「穏やかな人が好き」といい「例えば、忙しい時とかピンチの時に、肩をゆすったりトントンって叩いたりして“焦らずにね、大丈夫たよ”みたいな。優しい話し方の人が好き」と説明。続けて「香取慎吾さんみたいな」と語り、スタジオからは「ああ〜」「めっちゃ分かりやすい」と声が上がった。