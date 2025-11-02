「秋季高校野球中国大会・決勝、崇徳５−０高川学園」（２日、ユーピーアールスタジアム）崇徳（広島）が高川学園（山口）を破り、３３年ぶり３回目の優勝を決めた。エース・徳丸凜空投手（２年）が１日の準決勝に続いて先発。高川学園打線を寄せ付けず、９回３安打無失点、８奪三振で完封勝利をマークした。徳丸は今大会の全４試合を全て完投。プロ注目左腕の実力を示した。崇徳は１日の準決勝で倉敷商（岡山）に八回コー