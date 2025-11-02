タレントの小倉優子が、11月1日に自身のアメブロを更新。42歳の誕生日を迎えたことを報告した。【映像】小倉優子、13歳長男への5日分の手作り弁当を公開小倉は「42歳」というタイトルでブログを更新。「42歳になりました」「素敵なお花をいただきました」とつづり、色鮮やかな花の写真を公開した。続けて、小倉は「シワも増えてくるし、体力もなくなるし」「でも、幸せを感じながら過ごせています」と心境を明かした。