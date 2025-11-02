当たり前のことをしただけだから「トイレ掃除でもしとけ！」セクハラ、パワハラ、新人いびりが当たり前の職場での前途多難な初出勤日／その領収書じゃ、バレますよ（1）大手楽器店のショールームに中途採用された岡野彩音。緊張して迎えた初出勤日、彩音は始業前の職場でとんでもない光景を目にします。さらに職場は、社長や店長をはじめとした、セクハラ、パワハラ、新人いびりが当たり前のブラックな環境。彩音も初日からいびら