【J2第35節】(富山)富山 1-1(前半0-1)愛媛<得点者>[富]深澤壯太(90分+3)[愛]石尾崚雅(37分)<警告>[富]河井陽介(54分)、香川勇気(72分)[愛]曽根田穣(45分+2)、前田椋介(86分)主審:須谷雄三└富山が降格決定の愛媛と1-1ドロー…残留へわずかに望みをつなぐ